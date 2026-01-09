Freeride World Tour Qualifier 4* Le Monêtier-les-Bains
Freeride World Tour Qualifier 4* Le Monêtier-les-Bains samedi 31 janvier 2026.
Freeride World Tour Qualifier 4*
Face nord de l’Yret Neyzets Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes
Début : 2026-01-31
Une première étape 4 étoiles pour Serre Chevalier.
Face nord de l'Yret Neyzets Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur
English : Freeride World Tour Qualifier 4*
A first 4-star stage for Serre Chevalier.
L’événement Freeride World Tour Qualifier 4* Le Monêtier-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon