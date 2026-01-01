Freestyle à l’Abri Snack 24/01/2026 Station de Piau Aragnouet

Freestyle à l’Abri Snack 24/01/2026

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date :

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24 14:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Animation FREESTYLE avec l’équipe de l’Abri Snack situé au coeur des pistes accès par le téléski du Lac ou par le télésiège du Campbielh avoir un forfait de ski.

Prévoir des vêtements bien douillets et chauds! c’est l’instant pour réaliser vos plus belles acrobaties en ski ou snowboard!

Animation modulable en fonction des conditions météo.

11H00-14H00

Bonne humeur garantie!

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

FREESTYLE entertainment with the Abri Snack team located in the heart of the slopes access via the Lac lift or the Campbielh chairlift ski pass required.

Don’t forget to wear warm, cozy clothes! Now’s the time to do your best skiing or snowboarding!

Activities may vary according to weather conditions.

11H00-14H00

Good mood guaranteed!

