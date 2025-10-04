Freestyle Villette, la Maison des cultures urbaines Parc de la Villette Paris

Freestyle Villette, la Maison des cultures urbaines Parc de la Villette Paris samedi 4 octobre 2025.

Pour célébrer son ouverture, La Villette a invité le Collectif FAIR-E / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, Buzz Booster et l’artiste FUZI pour imaginer une programmation inaugurale pluridisciplinaire et festive.

Danses hip hop, musique, battle, DJ sets et street art sont au programme. Tous les publics sont invités à découvrir le nouveau visage de l’ancien Pavillon Villette à travers les disciplines qui le feront vivre tout au long de l’année. Ateliers de danse, concerts, performances artistiques et découvertes participatives, DJ sets, viendront rythmer la journée et la soirée.

Une maison dédiée aux expressions populaires et cultures urbaines ouvre ses portes le 4 octobre dans le parc de la Villette !

Le samedi 04 octobre 2025

de 16h00 à 01h30

gratuit

Tout public.

Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris