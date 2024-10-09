French Cancan + Conférence Cinéma La Lanterne Bègles

French Cancan + Conférence Mercredi 9 octobre 2024, 20h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif unique : 15€

Début : 2024-10-09T20:00:00 – 2024-10-09T22:30:00

Fin : 2024-10-09T20:00:00 – 2024-10-09T22:30:00

Le film

A travers les amours tumultueuses de Danglard, producteur de spectacles et propriétaire d’un cabaret, les splendeurs et les misères du petit et du grand monde du Montmartre de la grande époque.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance précédée d’une conférence sur l’impressionisme, en partenariat avec le Rotary Club Bordeaux cinéma bègles