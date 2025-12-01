French Cancan… Le show Fort-Mahon-Plage

French Cancan… Le show Fort-Mahon-Plage samedi 27 décembre 2025.

French Cancan… Le show

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 20:30:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Un voyage dans le célèbre cabaret le « Moulin Rouge » à la découverte des jolis tableaux de plumes et des différents french cancan ! Les clichés de Paris et une voix incroyable pour cette revue à succès.

Conseillé pour un public adulte.

Buvette et petite restauration

Ouverture des portes à 19h30

Un voyage dans le célèbre cabaret le « Moulin Rouge » à la découverte des jolis tableaux de plumes et des différents french cancan ! Les clichés de Paris et une voix incroyable pour cette revue à succès.

Conseillé pour un public adulte.

Buvette et petite restauration

Ouverture des portes à 19h30 .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

English :

A journey through the famous « Moulin Rouge » cabaret, discovering the beautiful feather tableaux and the various French cancan! Paris clichés and an incredible voice for this hit revue.

Recommended for adult audiences.

Refreshments and snacks

Doors open at 7:30pm

German :

Eine Reise durch das berühmte Kabarett le « Moulin Rouge », um die hübschen Federbilder und die verschiedenen French Cancans zu entdecken! Die Klischees von Paris und eine unglaubliche Stimme für diese erfolgreiche Revue.

Empfohlen für ein erwachsenes Publikum.

Erfrischungsgetränke und kleine Snacks

Öffnung der Türen um 19.30 Uhr

Italiano :

Fate un viaggio nel famoso cabaret « Moulin Rouge » per scoprire i bellissimi quadri di piume e i vari cancan francesi! I cliché di Parigi e un’incredibile voce per questa revue di successo.

Consigliato a un pubblico adulto.

Rinfresco e spuntini

Apertura porte alle 19.30

Espanol :

Haga un viaje al famoso cabaret « Moulin Rouge » para descubrir los preciosos cuadros de plumas y los diversos cancanes franceses Los clichés de París y una voz increíble para esta revista de éxito.

Recomendado para público adulto.

Refrescos y tentempiés

Apertura de puertas a las 19.30 h

L’événement French Cancan… Le show Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-09-09 par OT DE FORT MAHON