French Cancan Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

French Cancan Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix mercredi 1 octobre 2025.

French Cancan

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Début : 2025-10-01 20:00:00

fin : 2025-10-01 21:30:00

2025-10-01

De et avec Patrice Thibaud et Philippe Leygnac

Complices depuis 16 ans, Patrice Thibaud accompagné au piano par Philippe Leygnac pourraient être des Laurel et Hardy à la française. L’un est maladroit et timide, l’autre habile et vif. Dans une chorégraphie gestuelle et musicale, ce duo burlesque s’appuie sur la mémoire collective, s’inscrivant dans la lignée de Louis de Funès, Charlie Chaplin, Buster Keaton et Jacques Tati.

Un spectacle tout en drôlerie et délicatesse qui fait la part belle à l’invention et à l’imaginaire des spectateurs de tous âges, les emportant dans un délire jubilatoire. .

