French cancan – Patrice Thibaud Théâtre Jean Vilar Eysines Jeudi 5 février, 20h00 Tarif plein : 21€ / réduit : 15€ / -12 ans & carte jeune : 7,50€

Avec French-Cancan, Patrice Thibaud retrouve son complice Philippe Leygnac avec lequel il forme un duo burlesque à la manière de Laurel et Hardy.

French Cancan

C’est une grande histoire d’amour entre Eysines et Patrice Thibaud !

Le tandem, autour de ses différences physiques, créée des situations comiques, dans une chorégraphie gestuelle et production musicale.

Avec cette création très légère, pas besoin de mots!

Deux personnages, un piano et un langage universel : l’humour!

Pour que, quelque soit notre culture, notre âge, on puisse rire de tout et de soi-même !

Un spectacle qui régalera petits et grands !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T21:30:00.000+01:00

https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/7866/french-cancan

Théâtre Jean Vilar rue de l’église 33320 Eysines Le Bourg Eysines 33320 Gironde



