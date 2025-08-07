French cancan séance d’initiation à Montmartre La bonne franquette PARIS

« French cancan

séance d’initiation »

avec Monika Knap au cœur de Montmartre

Jeudi 7 août 2025 de

16h00 à 17h00

Rendez-vous à « La Bonne Franquette »

2 rue des Saules ou

18 rue Saint Rustique 75018 Paris Montmartre

https://www.labonnefranquette.com/

Si

vous aimez le french cancan, venez participer à une séance d’initiation et

vous éclater dans la bonne humeur.

Monika

apportera les jupons de cancan pour pratiquer l’art de froufrouter et pour vous

faire découvrir les figures emblématiques du cancan.

Important :

·

L’animation organisée par Monika est gratuite

·

Cependant, les participants doivent prendre une

consommation sur place.

·

D’autre part, un chapeau pour

Monika sera mis à votre disposition

Informations et réservations :

06 72 30 30

52

monikaknap@hotmail.com

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

La bonne franquette 2 rue des saules 75018 PARIS

https://lefrenchcancan.com/ +33672303052 monikaknap@hotmail.com https://www.facebook.com/spectacledefrenchcancan https://www.facebook.com/spectacledefrenchcancan