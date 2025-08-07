French cancan séance d’initiation à Montmartre La bonne franquette PARIS
French cancan séance d'initiation à Montmartre La bonne franquette PARIS jeudi 7 août 2025.
avec Monika Knap au cœur de Montmartre
Jeudi 7 août 2025 de
16h00 à 17h00
Rendez-vous à « La Bonne Franquette »
2 rue des Saules ou
18 rue Saint Rustique 75018 Paris Montmartre
https://www.labonnefranquette.com/
Si
vous aimez le french cancan, venez participer à une séance d’initiation et
vous éclater dans la bonne humeur.
Monika
apportera les jupons de cancan pour pratiquer l’art de froufrouter et pour vous
faire découvrir les figures emblématiques du cancan.
Important :
·
L’animation organisée par Monika est gratuite
·
Cependant, les participants doivent prendre une
consommation sur place.
·
D’autre part, un chapeau pour
Monika sera mis à votre disposition
Informations et réservations :
06 72 30 30
52
monikaknap@hotmail.com
gratuit sous condition
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-08-07T19:00:00+02:00
fin : 2025-08-07T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-08-07T16:00:00+02:00_2025-08-07T17:00:00+02:00
La bonne franquette 2 rue des saules 75018 PARIS
https://lefrenchcancan.com/ +33672303052 monikaknap@hotmail.com https://www.facebook.com/spectacledefrenchcancan https://www.facebook.com/spectacledefrenchcancan