French cancan séance d’initiation à Montmartre La bonne franquette PARIS jeudi 7 août 2025.

« French cancan
séance d’initiation »

avec Monika Knap au cœur de Montmartre

Jeudi 7 août 2025 de
16h00 à 17h00

Rendez-vous à « La Bonne Franquette »

2 rue des Saules ou
18 rue Saint Rustique 75018 Paris Montmartre

https://www.labonnefranquette.com/

Si
vous aimez le french cancan, venez participer à une séance d’initiation et
vous éclater dans la bonne humeur.

Monika
apportera les jupons de cancan pour pratiquer l’art de froufrouter et pour vous
faire découvrir les figures emblématiques du cancan.

Important :

·
L’animation organisée par Monika est gratuite

·
Cependant, les participants doivent prendre une
consommation sur place.

·
D’autre part, un chapeau pour
Monika sera mis à votre disposition

Informations et réservations :

06 72 30 30
52

monikaknap@hotmail.com

Public jeunes et adultes.

La bonne franquette 2 rue des saules  75018 PARIS
https://lefrenchcancan.com/ +33672303052 monikaknap@hotmail.com https://www.facebook.com/spectacledefrenchcancan https://www.facebook.com/spectacledefrenchcancan