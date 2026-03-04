French Cancan x La Chouette Spectacles, Paris – Porte de Versailles, Paris

French Cancan x La Chouette Spectacles 18 et 19 mars Paris – Porte de Versailles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T14:15:00+01:00

Fin : 2026-03-19T14:00:00+01:00 – 2026-03-19T14:15:00+01:00

Tableau French Cancan – La Chouette Spectacles

Plongez dans l’univers flamboyant du French Cancan et laissez-vous emporter par l’énergie, l’élégance et la tradition du cabaret Sud parisien.

Ce tableau spectaculaire vous offre un extrait emblématique de nos créations, mêlant chorégraphies dynamiques, costumes éclatants et ambiance festive.

Venez découvrir un aperçu de nos spectacles et partager un moment privilégié en rencontrant nos artistes.

Un concentré de talent, de passion et de glamour… signé La Chouette Spectacles.

Paris – Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Kevin Taurin / La Chouette Spectacles