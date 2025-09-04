French conversations Luçon

French conversations Luçon jeudi 4 septembre 2025.

French conversations

Lily’s cakes Luçon Vendée

Tarif : 140 – 140 – EUR

Date :

Début : 2025-09-04 15:00:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

Date(s) :

2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15

Conversation en français pour les non-francophones

Do you want to improve your French?

Come at Lily’s cakes in Luçon every Thursday to join in French conversation in a convivial and friendly atmosphere. Daisy is a French native who teaches both English and French. She’s here to help you improve your French.

Venez tous les jeudis chez Lily’s cakes à Luçon pour prendre part à de la conversation en français pour améliorer votre niveau de langue et être plus à l’aise à l’oral en français. Daisy est française. Elle enseigne l’anglais et le français, elle est là pour vous aider à mieux parler français. .

Lily’s cakes Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 21 02 58 df29@hotmail.fr

English :

Conversation in French for non-French speakers

German :

Konversation auf Französisch für Nicht-Französischsprachige

Italiano :

Conversazione in francese per non francofoni

Espanol :

Conversación en francés para no francófonos

