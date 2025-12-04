French Darts Festival Parc des expositions Caen

French Darts Festival

Le 6 décembre 2025, Caen deviendra la première ville française à accueillir une compétition de darts réunissant 3 joueurs de fléchettes de premier rang mondial et Thibault Tricole, le n°1 français dans le cadre d’un show exceptionnel dans un parc des expositions face à plus de 5000 spectateurs.

Cette manifestation inédite, avec le soutien majeur de WINAMAX, sera également l’occasion pour 1400 joueurs amateurs de participer au tournoi international amateurs (ouverts à tous) qui se déroulera pendant 3 jours au Parc des Expositions de Caen avec à la clé, une opportunité pour le gagnant du “All Star Challenge” de rencontrer sur scène devant le public le n°1 français

Un phénomène international enfin en France

Véritable institution aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume Uni, le darts s’impose désormais en France grâce à l’initiative de Thibault Tricole, figure emblématique du circuit professionnel et premier Français à s’illustrer sur la scène internationale. Surnommé la French Touch , Thibault sera l’ambassadeur de choix pour cette première édition qui s’annonce mémorable.

Un grand show avec DJ et animations sur scène pour la finale

A l’instar des spectacles inspirés de la PDC (Professional Darts Corporation), référence mondiale du darts professionnel, la soirée de gala de ce festival sera non seulement un tournoi sportif mais aussi un grand show.

En effet les spectateurs seront plongés dans une ambiance électrique avec DJ en live, danseurs et effets scéniques, bars à bière, tapas et restauration, public déguisé et chants endiablés, entrées de joueurs façon catch, jeux de lumières, diffusion sur écrans géants et soirée animée par un speaker.

Une soirée entre concert de rock, pub géant et grand spectacle sportif. .

English : French Darts Festival

On December 6, 2025, Caen will become the first French city to host a darts competition featuring 3 world-class darts players and Thibault Tricole, France?s No.1, in an exceptional show at the exhibition center in front of over 5,000 spectators.

German : French Darts Festival

Am 6. Dezember 2025 wird Caen die erste französische Stadt sein, in der ein Dartwettbewerb mit drei Weltklasse-Dartspielern und Thibault Tricole, der französischen Nr. 1, stattfindet, und zwar im Rahmen einer außergewöhnlichen Show auf dem Messegelände vor über 5000 Zuschauern.

Italiano :

Il 6 dicembre 2025, Caen diventerà la prima città francese a ospitare una gara di freccette che riunirà 3 giocatori di freccette di livello mondiale e Thibault Tricole, il numero 1 francese, in uno spettacolo eccezionale presso il centro espositivo davanti a più di 5.000 spettatori.

Espanol :

El 6 de diciembre de 2025, Caen se convertirá en la primera ciudad francesa en acoger una competición de dardos que reunirá a 3 jugadores de dardos de talla mundial y a Thibault Tricole, número 1 francés, en un espectáculo excepcional en el recinto ferial ante más de 5.000 espectadores.

