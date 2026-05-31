French Tech Summit 2026, Rochexpo, La Roche-sur-Foron

French Tech Summit 2026 Mercredi 24 juin, 14h45 Rochexpo Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:45:00+02:00 – 2026-06-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:45:00+02:00 – 2026-06-24T23:00:00+02:00

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Parce que la question de changer d’échelle se pose aujourd’hui à de nombreux entrepreneurs. L’international n’est plus réservé aux grandes entreprises : c’est souvent un levier concret pour accélérer, se structurer et ouvrir de nouveaux marchés.

Ce choix fait également écho au territoire qui accueille le Summit : la French Tech Alpes Genevois français. Ici, le transfrontalier se vit au quotidien. Les écosystèmes, les talents et les opportunités dépassent naturellement les frontières.

À l’occasion de cet événement, les participants pourront découvrir les retours d’expérience d’entrepreneurs ayant déjà franchi le pas de l’international, échanger avec des acteurs susceptibles de les accompagner dans leur développement à l’étranger (partenaires, financeurs, institutionnels) et bénéficier du réseau French Tech, présent dans 69 capitales à travers le monde.

Rochexpo 59 Rue des Centaures 74800 La Roche-sur-Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://frenchtechsummit-alpes.com/ »}]

Événement La French Tech