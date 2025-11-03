French Theory • Rencontre avec François Cusset et Thomas Daquin Bibliothèque publique d’information Paris

French Theory • Rencontre avec François Cusset et Thomas Daquin Bibliothèque publique d’information Paris lundi 3 novembre 2025.

La French Theory, qui a émergé dans les années 1960 et 1970, est un mouvement intellectuel fondé sur les idées de philosophes et théoriciens français tels que Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze et Jean-François Lyotard. Cette approche, connue pour sa complexité et sa nature souvent ésotérique, a exercé une influence considérable sur la philosophie, les sciences humaines, ou encore sur l’enseignement de la littérature, mais a également suscité de nombreuses controverses.

Conçue par le duo François Cusset et Thomas Daquin, la BD French Theory (Delcourt, 2025) parcourt ce mouvement intellectuel. Cusset condense son ouvrage original en une structure fluide, combinant dialogues vivants, contextualisation historique et citations clés. Loin de l’exposé théorique, les notions prennent corps dans des situations concrètes, ce qui permet d’en saisir à la fois la portée et les détournements.

Le dessin de Thomas D., semi-réaliste et expressif, repose sur des visages différenciés, des postures évocatrices et des décors très identifiables, qui situent avec précision chaque époque ou lieu. La palette chromatique accompagne le propos : tons sépia pour les séquences réflexives, bleus froids pour les arènes intellectuelles, couleurs vives pour les ruptures ou tensions. Les encadrés narratifs, riches en définitions ou citations, prolongent la fonction pédagogique sans ralentir la lecture.

L’ensemble, à la fois exigeant et clair, oscille entre bande dessinée narrative, essai graphique et outil critique : une réussite rare dans le champ de la vulgarisation des idées.

Dans le cadre du cycle de conférences « De quoi parle-t-on? », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la BD « French Theory », une œuvre qui parcourt ce mouvement intellectuel fondé sur les idées de philosophes et théoriciens français.

Le lundi 03 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40, avenue des Terroirs de France 75012 Atrium de LumièreParis

https://agenda.bpi.fr/evenement/french-theory/ contact.communication@bpi.fr