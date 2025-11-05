French Touch, biopics musicaux et David Bowie sont à l’honneur au Forum des images pendant la thématique Musique ! Forum des images Paris

French Touch, biopics musicaux et David Bowie sont à l’honneur au Forum des images pendant la thématique Musique ! Forum des images Paris mercredi 5 novembre 2025.

Musique !

French Touch, Biopics, Bowie.



du 5 novembre 2025 au 4 janvier 2026

Une programmation articulée autour de 3 sous-thématiques : le French Touch, les biopics musicaux et David Bowie !

→ Le programme complet

→ La bande-annonce

→ Bon plan ! Avec la carte Forum Illimité, accédez à l’intégralité des séances à partir de 9€ /mois : J’en profite

À ne pas manquer

★ Soirée d’ouverture : Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem de Leiji Matsumoto et Kazuhisa Takenouchi

mercredi 5 novembre à 20h30

Un producteur musical sans scrupules kidnappe un groupe de musique extraterrestre, vole leur identité, et les propulse face à un public terrestre qui ne se doute de rien. Peu à peu conscient·es de la situation, les membres du groupe tentent de retrouver leur identité, d’échapper aux griffes du producteur musical maléfique et de retourner dans leur propre monde.

Une rencontre mythique entre Leiji Matsumoto, le créateur d’Albator, et les Daft Punk, autour de leur album Discovery.

Film suivi de l’œuvre vidéoludique The Daft Punk Experience par Epic Games, restez jouer !

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem de Leiji Matsumoto et Kazuhisa Takenouchi ; Crédits : © Collection Christophel

Le Chant de la machine

️ Projections :

Du réalisateur Thibaut de Longeville (camarade de DJ Mehdi auquel il a consacré une série multi primée) aux DJs et compositeurs Para One et DVNO, une exploration en images et sons de la musique électro est au programme.

→ Filmographie complète

Virgin Suicides de Sofia Coppola ; Crédits : © Collection Christophel

‍ Cours du vendredi :

Vendredi 7 novembre à 18h30 : Une histoire visuelle de la French Touch par Julia Pialat

Au tournant des années 2000, la French Touch a été à l’origine d’une véritable révolution symbolique qui s’est déclinée à travers une production effrénée de pochettes de disques, de flyers et de clips. Les groupes emblématiques tels que Cassius, Daft Punk, Bob Sinclar ou encore d’Etienne de Crécy – ont marqué, pour une génération d’auditeur·ices à travers le monde, l’imagerie des musiques électroniques. Cette conférence entend en dévoiler les coulisses et les secrets de fabrication.

Jean-Benoît Dunckel est musicien et principalement connu comme étant membre du duo AIR. Il a sorti en septembre 2006 son premier album solo sous le nom de Darkel. En solo ou au sein de AIR, il a composé des musiques de films mythiques tels que Virgin Suicides, Lost in Translation, Marie-Antoinette, Quartier Lointain, Pioneer…

Robin Coudert, alias Rob, accompagne sur scène le groupe Phoenix depuis 2005. Musicien et compositeur, il a notamment signé la musique originale de tous les films de Rebecca Zlotowski, de Belle Epine à Vie privée, et celle des cinq saisons du Bureau des légendes.

Cette rencontre croisée animée par Benoît Basirico, journaliste, spécialiste de musique de film, est l’occasion de les interroger sur leurs méthodes de travail.

Biopics au diapason

️ Projections : Barbara, Brian Wilson (The Beach Boys), Céline Dion, Maria Callas, Amy Winehouse… la sélection réunit quelques fleurons du genre si prolifique du biopic musical.

→ Filmographie complète

Love and Mercy de Bill Pohlad ; Crédits : © Collection Christophel

‍ Cours du vendredi :

Vendredi 21 octobre à 18h30 : Ni Muses ni Groupies – une histoire féministe de la musique par Chloé Thibaud

De l’abbesse médiévale Hildegarde de Bingen aux rappeuses contemporaines, des blueswomen oubliées aux pop stars planétaires, ce cours retrace mille ans de lutte pour l’égalité dans l’industrie musicale. À travers cette conférence, nous proposons un voyage captivant dans l’histoire d’une musique trop souvent racontée au masculin. Ensemble, nous nous poserons aussi cette question : pourquoi les mots « muse » et « groupie » n’ont-ils pas d’équivalent masculin ? Découvrez comment les femmes ont pris le micro pour ne plus jamais le lâcher.

Vendredi 28 octobre à 18h30 : Rhapsodies actorales : acteurs et actrices dans les biopics musicaux par Hélène Valmary

Cette conférence s’interrogera sur ce qu’engage, permet ou contraint le fait pour une actrice ou un acteur de jouer dans un biopic musical. Nous verrons, exemples à l’appui, ce qui caractérise leurs personnages, les trajets et moments de vie, les traits de personnalité sur lesquels ces films choisissent de s’attarder. Nous nous pencherons sur ce qui motive le choix de tel(le) ou te(le) interprète pour un rôle (moment dans la carrière, lien avec sa propre persona ou rupture avec sa propre image) et les défis actoraux propres au genre qui en découlent.

L’homme qui venait d’ailleurs

️ Projections : À l’approche des dix ans de sa disparition, retrouvez David Bowie à l’écran de Labyrinth à Twin Peaks, sans oublier le troublant Furyo avec Ryuichi Sakamoto.

→ Filmographie complète

L’homme qui venait d’ailleurs de Nicolas Roeg ; Crédits : © Collection Christophel

‍ Cours du vendredi :

Vendredi 19 décembre à 18h30 : Bowie / Sakamoto : une étrange fascination par Christophe Conte

En 1983, devant la caméra de Nagisa Oshima, deux musiciens tiennent les premiers rôles de Furyo, l’histoire d’un capitaine et de son prisonnier dans un camp de Java en 1942, qui se livrent à un étrange ballet de répulsion/séduction aux confins de l’homo-érotisme. David Bowie et Ryuichi Sakamoto ne se sont jamais rencontrés auparavant, ils ne se reverront jamais plus par la suite. Pourtant, entre ces deux génies de la musique, disparus tous les deux d’un cancer, il existe bien des correspondances secrètes, des liens de convergences sensibles, notamment dans leurs rapports à leur art et à leur façon parallèle d’en repousser les contours et de jongler en permanence entre tradition et modernité.

Cette conférence est aussi l’occasion d’explorer la fascination constante de Bowie pour le Japon et son influence, en retour, sur les musiciens japonais, à commencer par Sakamoto. À quelques semaines des célébrations des dix ans de la disparition de Bowie, il s’agit d’un pas de côté qui permet d’éclairer sous un angle original, à travers un sparring-partner inattendu, son œuvre inépuisable.

La musique, c’est aussi une affaire d’images ! Les barons de la French Touch, Bowie et autres légendes vous invitent à revisiter leur histoire en rythme et sur grand écran.



Projections exceptionnelles, biopics musicaux, DJ set et rencontres en présence d’invités tels que DVNO, Para One et Jean-Benoît Dunckel (AIR).

Du mercredi 05 novembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € tarif préférentiel

Avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-05T00:59:59+01:00

Date(s) :

Forum des images 2, rue du cinéma 75001 Paris

https://www.forumdesimages.fr/musique +33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aforumdesimages%7Ctwcon%5Es2