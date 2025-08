FrenchJazz ! Cuffy

3 Route de Torteron Cuffy Cher

Début : 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Concert de FranchJazz et découverte de la Tour de Cuffy en partenariat avec l’association de sauvegarde du patrimoine historique de Cuffy

3 Route de Torteron Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 05 61 78

English :

FranchJazz concert and discovery of the Tour de Cuffy in partnership with the association de sauvegarde du patrimoine historique de Cuffy

German :

FranchJazz-Konzert und Entdeckung des Turms von Cuffy in Partnerschaft mit dem Verein zur Bewahrung des historischen Erbes von Cuffy

Italiano :

Concerto FranchJazz e tour del Tour de Cuffy in collaborazione con l’associazione per la conservazione del patrimonio storico di Cuffy

Espanol :

Concierto FranchJazz y recorrido del Tour de Cuffy en colaboración con la asociación para la conservación del patrimonio histórico de Cuffy

L'événement FrenchJazz ! Cuffy a été mis à jour le 2025-08-04