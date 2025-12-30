FRENETIC DANCING DIE CABINE L’ACCORDEUR St Denis De Pile

FRENETIC DANCING DIE CABINE Début : 2026-01-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Frenetic Dancing // Trib ute Les ThugsRevenant sur le parcours du groupe de rock « Les Thugs », quatre artistesde divers groupes, Dom (SWAD), Seb (Seven Hate), Phill (Les Caveman)et Robin (The Tensions) se sont réunis en cette occasion pour jouer etleur rendre hommage. L’alchimie ayant fonctionnée, le groupe FreneticDancing voit le jour et décide de performer ensemble en reprenant ladiscographie “As Happy As!” du groupe mythique d’Angers.Die Cabine // Pop , Stoner , RockSimple mais subtil, sombre mais avec classe, les quatre Bordelaisreviennent après deux EP avec l’album « For The End ».9 titres composés avant qu’un virus change la face du monde.Des chansons denses racontant des histoires dégueulasses,impossible de rester de marbre !Screaming Bellies // RockFondé en 2023 par des musiciens du Libournais et du Blayais, ce trio estun groupe de rock avec des plans surf, psychobilly, noise et hardcore.Le groupe a joué pour Mascarock, ils ont aussi partagé la scène avecTagada Jones, MadMadMad.. Un EP est envisagé courant 2025.Si vous écoutez : Les Thugs, Basement, Sonic Youth

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ACCORDEUR 15 Route de Paris 33910 St Denis De Pile 33