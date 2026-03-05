Fréquence Grenouille à Cahon Cahon
Fréquence Grenouille à Cahon Cahon samedi 25 avril 2026.
Fréquence Grenouille à Cahon
Rue du moulin Cahon Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
[Nature nocturne]
Tantôt terrestres, tantôt aquatiques, le temps d’une soirée, venez observer les amphibiens de la région. Apprenez à reconnaître les principales espèces que vous pourriez peut-être rencontrer dans la Vallée de la Trie !
Bon à savoir
Gratuit
Durée 1h30
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/frequence-grenouille-a-cahon/
[Nature nocturne]
Tantôt terrestres, tantôt aquatiques, le temps d’une soirée, venez observer les amphibiens de la région. Apprenez à reconnaître les principales espèces que vous pourriez peut-être rencontrer dans la Vallée de la Trie !
Bon à savoir
Gratuit
Durée 1h30
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/frequence-grenouille-a-cahon/ .
Rue du moulin Cahon 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
[Nature nocturne]
Whether terrestrial or aquatic, come and spend an evening observing the region?s amphibians. Learn to recognize the main species you might encounter in the Vallée de la Trie!
Good to know:
Free
Duration: 1h30
Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/frequence-grenouille-a-cahon/
L’événement Fréquence Grenouille à Cahon Cahon a été mis à jour le 2026-03-05 par Baie de Somme 3 Vallées