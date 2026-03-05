Fréquence Grenouille à Cahon Cahon

Fréquence Grenouille à Cahon

Rue du moulin Cahon Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

[Nature nocturne]

Tantôt terrestres, tantôt aquatiques, le temps d’une soirée, venez observer les amphibiens de la région. Apprenez à reconnaître les principales espèces que vous pourriez peut-être rencontrer dans la Vallée de la Trie !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 1h30

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/frequence-grenouille-a-cahon/

Rue du moulin Cahon 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature nocturne]

Whether terrestrial or aquatic, come and spend an evening observing the region?s amphibians. Learn to recognize the main species you might encounter in the Vallée de la Trie!

Good to know:

Free

Duration: 1h30

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/frequence-grenouille-a-cahon/

