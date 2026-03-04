Fréquence Grenouille à Grand-Laviers Grand-Laviers
Fréquence Grenouille à Grand-Laviers Grand-Laviers vendredi 17 avril 2026.
Fréquence Grenouille à Grand-Laviers
Route du Crotoy Grand-Laviers Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
[Nature nocturne]
Aussi bien terrestres qu’aquatiques, les amphibiens restent des espèces emblématiques de notre territoire. Venez apprendre, à nos côtés, à les reconnaître le temps d’une soirée bercée par le chant des grenouilles et des crapauds.
Bon à savoir
Gratuit
Durée 1h30
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/frequence-grenouille-a-grand-laviers/
Route du Crotoy Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
English :
[Nature nocturne]
Both terrestrial and aquatic, amphibians are emblematic species of our region. Join us for an evening of frog and toad song and learn how to recognize them.
Good to know
Free
Duration: 1h30
Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/frequence-grenouille-a-grand-laviers/
L’événement Fréquence Grenouille à Grand-Laviers Grand-Laviers a été mis à jour le 2026-03-04 par Baie de Somme 3 Vallées