Fréquence Grenouille à Grand-Laviers

Route du Crotoy Grand-Laviers Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

[Nature nocturne]

Aussi bien terrestres qu’aquatiques, les amphibiens restent des espèces emblématiques de notre territoire. Venez apprendre, à nos côtés, à les reconnaître le temps d’une soirée bercée par le chant des grenouilles et des crapauds.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 1h30

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/frequence-grenouille-a-grand-laviers/

[Nature nocturne]

Aussi bien terrestres qu’aquatiques, les amphibiens restent des espèces emblématiques de notre territoire. Venez apprendre, à nos côtés, à les reconnaître le temps d’une soirée bercée par le chant des grenouilles et des crapauds.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 1h30

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/frequence-grenouille-a-grand-laviers/ .

Route du Crotoy Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Nature nocturne]

Both terrestrial and aquatic, amphibians are emblematic species of our region. Join us for an evening of frog and toad song and learn how to recognize them.

Good to know

Free

Duration: 1h30

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/frequence-grenouille-a-grand-laviers/

L’événement Fréquence Grenouille à Grand-Laviers Grand-Laviers a été mis à jour le 2026-03-04 par Baie de Somme 3 Vallées