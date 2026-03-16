Fréquence Grenouille

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17 20:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Observez, écoutez les grenouilles dans les mares du bocage puis imitez leur chant !

Grâce à une sortie auprès d’une des mares bocagères de Noirlac, venez observer et entendre les amphibiens dans leur milieu.

Puis en salle, vous en apprendrez plus sur ces animaux et fabriquerez une cuica (tambour à friction) en matériaux recyclables pour imiter le chant des grenouilles ! .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Observe and listen to the frogs in the bocage ponds, then imitate their song!

L’événement Fréquence Grenouille Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-03-16 par BERRY