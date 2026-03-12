Fréquence grenouille

Doville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du programme Fréquence grenouille, découvrez ces animaux menacés lors d’une sortie nocturne dans la Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie. Bottes indispensables. Réservation obligatoire. .

Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Fréquence grenouille

L’événement Fréquence grenouille Doville a été mis à jour le 2026-03-12 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin