Fréquence grenouille Doville
Fréquence grenouille Doville vendredi 22 mai 2026.
Fréquence grenouille
Doville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Dans le cadre du programme Fréquence grenouille, découvrez ces animaux menacés lors d’une sortie nocturne dans la Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie. Bottes indispensables. Réservation obligatoire. .
Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Fréquence grenouille
L’événement Fréquence grenouille Doville a été mis à jour le 2026-03-12 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin