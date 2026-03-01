Fréquence Grenouille Senonches

Fréquence Grenouille

Le printemps arrive et avec lui la promesse de superbes observations lors de nos nombreuses animations en pleine nature ! Dans le cadre du plan mare, nous vous proposons une animation le samedi 21 Mars, à la rencontre des amphibiens.

Le printemps arrive et avec lui la promesse de superbes observations lors de nos nombreuses animations en pleine nature ! Dans le cadre du plan mare et du lancement de l'opération fréquence grenouille à partir du 1er mars 2026, le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire vous propose prochainement 3 animations sur le thème des mares en Eure et Loir.

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Spring is on its way, and with it the promise of superb observations at our many nature events! As part of our Plan Mare program, we’re organizing an amphibian activity on Saturday March 21.

