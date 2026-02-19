Fréquence Grenouilles A la découverte des amphibiens ! Vielverge

Fréquence Grenouilles A la découverte des amphibiens !

Salle des fêtes Vielverge Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07 20:00:00

2026-03-07

À l’occasion du lancement national de l’opération Fréquence Grenouille, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous invite à une soirée exceptionnelle à Vielverge (Côte-d’Or).

Le temps d’une animation nocturne, partez à la rencontre des grenouilles, crapauds et tritons qui peuplent les mares des Prés bourrés, site emblématique du Val de Saône.

Après une présentation en salle pour découvrir le monde des amphibiens, comprendre les enjeux de la préservation des zones humides et le rôle de Fréquence Grenouille à l’échelle nationale, place à une visite sur le terrain, à l’écoute des chants et à l’observation de ces discrets habitants des mares, en pleine période d’activité printanière.

Une immersion nature originale, conviviale pour petits et grands afin de mieux connaître et protéger les amphibiens. .

Salle des fêtes Vielverge 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 95 37 69 animations@cen-bourgogne.fr

