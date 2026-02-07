Frères d’armes sous l’objectif, Musée de la Résistance en Bretagne, Saint-Marcel

Informations pratiques

Frères d’armes sous l’objectif 19 et 20 septembre Musée de la Résistance en Bretagne Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Henry Coutant alias « Corta » s’engage dans les Forces Françaises Libres à Londres en avril 1941. Il n’a pas encore 20 ans. Admis à l’école des Cadets de la France Libre, il reçoit une formation d’officier et choisit de servir dans l’Infanterie de l’Air. Après un entrainement intensif et différents stages d’aguerrissement, il est breveté parachutiste en mai 1943. Affecté au 4ème SAS/2ème RCP sous les ordres du Commandant Bourgoin, il a le privilège d’être parmi les premiers officiers parachutés en Bretagne occupée en juin 1944.

Passionné de photographie, il ne quitte jamais son appareil depuis son engagement dans l’école des Cadets de la France Libre jusqu’aux opérations de Hollande en avril 1945. Même pendant sa mission d’infiltration à haut risque au cœur de la Bretagne occupée en juin 1944, il glisse son appareil photo dans son paquetage. Il rapporte des clichés de ses compagnons d’arme, des maquisards qui le rejoignent, des familles qui l’hébergent et lui prêtent assistance.

Ces photos constituent aujourd’hui un témoignage unique et exceptionnel du quotidien des parachutistes S.A.S. en opération. Elles figurent en bonne place dans un album donné au musée de la Résistance en Bretagne par Henry Corta lui-même, où sont rassemblés et annotés des dizaines de tirages argentiques classés dans l’ordre chronologique. On y reconnait de nombreux frères d’armes dont beaucoup ont donné leur vie dans les combats pour la libération de la Bretagne.

Musée de la Résistance en Bretagne Place Gilles POSSEME, 56140 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33297751690 https://www.resistance-bretonne.com Saint-Marcel est l’un des hauts-lieux de la Résistance française. C’est là que s’est constitué le plus important maquis breton, armé par le plus grand parachutage allié en France occupée. Les combats qui s’y sont déroulés le 18 juin 1944 resteront comme un exemple unique de fraternité d’arme entre les parachutistes français du Spécial Air Service largués quelques jours auparavant pour armer la Résistance et harceler l’ennemi, et les jeunes maquisards soutenus et ravitaillés par les habitants du territoire au mépris du danger. Les terribles représailles qui ont suivi ont également durablement marqué la mémoire du territoire.

Situé sur les lieux mêmes des combats, le musée de la Résistance en Bretagne vous invite à découvrir, sur 1000 m² d’exposition, la vie quotidienne des Bretons sous l’occupation et leur engagement dans l’armée des Ombres jusqu’aux combats de la Libération. Stationnement facile à proximité. Aire de pic-nique dans un vaste parc ombragé. Fermé en janvier.

L’album d’Henry Corta, para et photographe.

©OBC-Musée de la Résistance en Bretagne