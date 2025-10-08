FRÈRE(S)

Ferrals-les-Corbières

2026-02-06

2026-02-06

2026-02-06

Frère(s) par la Cie du Chemin Ordinaire (75)

Une ode à l’amitié dans un milieu très masculin.

Maxime et Emile préparent le CAP cuisine. Le petit nerveux et le grand timide, le banlieusard et le petit bourge. Ils ont

15 ans, tout les oppose mais ils vont devenir inséparables. Leur rencontre est un coup de foudre amical, une bulle qui

aide à traverser les épreuves et la dureté de l’apprentissage. Ils découvrent la vie et grimpent une à une les marches

glissantes du monde de la restauration. Qu’adviendra-t-il de leur amitié ?

Durée 1h20

Tout Public à partir de 12 ans.

Réservation obligatoire.

+33 4 68 27 03 35 billetterie@ccrlcm.fr

English :

Frère(s) by Cie du Chemin Ordinaire (75)

An ode to friendship in a very masculine environment.

Maxime and Emile are preparing for the CAP cuisine. The nervous little one and the shy big one, the suburbanite and the middle-class kid. They are

15 years old, they have everything working against them, but they’re about to become inseparable. Their meeting is love at first sight, a bubble that helps them

that helps them get through the trials and hardships of learning. They discover life and climb the slippery steps

one by one. What will become of their friendship?

Running time: 1h20

Suitable for all audiences aged 12 and over.

Reservations required.

German :

Frère(s) von der Cie du Chemin Ordinaire (75)

Eine Ode an die Freundschaft in einem sehr männerdominierten Milieu.

Maxime und Emile bereiten sich auf das CAP cuisine vor. Der kleine Nervöse und der große Schüchterne, der Vorstädter und der kleine Bourgeois. Sie sind

15 Jahre alt, alles ist gegen sie gerichtet, aber sie werden unzertrennlich. Ihre Begegnung ist wie eine freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick, eine Blase, die

hilft, die Prüfungen und die Härte des Lernens zu überstehen. Sie entdecken das Leben und erklimmen eine Stufe nach der anderen

der Welt des Gaststättengewerbes. Was wird aus ihrer Freundschaft?

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Frère(s) di Cie du Chemin Ordinaire (75)

Un’ode all’amicizia in un ambiente molto maschile.

Maxime ed Emile si preparano per il loro PAC di cucina. Il piccolo nervoso e il grande timido, l’uomo di periferia e il ragazzo della classe media. Sono

hanno 15 anni e tutto è contro di loro, ma diventeranno inseparabili. Il loro incontro è un amore a prima vista, una bolla di sapone che li aiuta a superare le difficoltà

una bolla che li aiuta a superare le prove e le difficoltà dell’apprendimento. Scoprono la vita e uno alla volta salgono gli scalini scivolosi

uno per uno. Cosa ne sarà della loro amicizia?

Durata: 1 ora e 20 minuti

Per tutti gli spettatori a partire dai 12 anni.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Frère(s) de Cie du Chemin Ordinaire (75)

Una oda a la amistad en un entorno muy masculino.

Maxime y Emile se preparan para su CAP de cocina. El pequeño nervioso y el grande tímido, el suburbial y el chico de clase media. Tienen

tienen 15 años y todo está en su contra, pero se harán inseparables. Su encuentro es amor a primera vista, una burbuja que les ayuda a superar las pruebas y tribulaciones de la vida

una burbuja que les ayuda a superar las pruebas y dificultades del aprendizaje. Descubren la vida y suben uno a uno los resbaladizos peldaños

uno a uno. ¿Qué será de su amistad?

Duración: 1 hora 20 minutos

Para todos los públicos a partir de 12 años.

Imprescindible reservar.

