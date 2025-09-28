Fresnois Fête des Pommes 2025 Rue Saint Antoine Montmédy

Fresnois Fête des Pommes 2025 Rue Saint Antoine Montmédy dimanche 28 septembre 2025.

Fresnois Fête des Pommes 2025

Rue Saint Antoine Fresnois Montmédy Meuse

Comme chaque année, le hameau bucolique de Fresnois, en Meuse, met la pomme à l’honneur le quatrième dimanche de septembre. Rendez-vous donc le 28 septembre 2025.

Ouverture de 8h à 18h puis concert de 18h à 22h30 pour fêter la 10ème édition !

Entrée payante de 1€ au dessus de 12 ans.

Programme de la Journée

– Produits du terroir des producteurs locaux

– Animations de rues

– Brocante (près de 100 exposants)

– Artisanat

– Artistes

– Jeux pour enfants de tout âge

– Fabrication de jus de pommes à l’ancienne

N’hésitez pas à reprendre contact avec nous pour plus d’informations,Tout public

Rue Saint Antoine Fresnois Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 6 42 98 52 88 bienvivreafresnois@gmail.com

English :

Every year, the bucolic hamlet of Fresnois in the Meuse region of France celebrates apples on the fourth Sunday in September. See you on September 28, 2025.

Open from 8 a.m. to 6 p.m., followed by a concert from 6 p.m. to 10.30 p.m. to celebrate the 10th edition!

Entrance fee of 1? for children over 12.

Day program

– Local produce from local producers

– Street entertainment

– Brocante (nearly 100 exhibitors)

– Crafts

– Artists

– Games for children of all ages

– Old-fashioned apple juice making

Please do not hesitate to contact us for further information,

German :

Wie jedes Jahr stellt der idyllische Weiler Fresnois im Departement Meuse am vierten Sonntag im September den Apfel in den Mittelpunkt. Wir sehen uns also am 28. September 2025.

Geöffnet von 8 bis 18 Uhr und Konzert von 18 bis 22.30 Uhr, um die 10. Ausgabe zu feiern!

Der Eintritt kostet 1? für Kinder über 12 Jahre.

Programm des Tages

– Regionale Produkte von lokalen Produzenten

– Animationen auf der Straße

– Trödelmarkt (fast 100 Aussteller)

– Kunsthandwerk

– Künstler

– Spiele für Kinder jeden Alters

– Herstellung von Apfelsaft nach alter Tradition

Zögern Sie nicht, für weitere Informationen erneut mit uns Kontakt aufzunehmen,

Italiano :

Ogni anno, il bucolico borgo di Fresnois, nella regione della Mosa, in Francia, festeggia le mele la quarta domenica di settembre. Ci vediamo lì il 28 settembre 2025.

Apertura dalle 8.00 alle 18.00, seguita da un concerto dalle 18.00 alle 22.30 per festeggiare la 10° edizione!

Ingresso a pagamento a 1? per i bambini sopra i 12 anni.

Programma della giornata

– Prodotti locali di produttori locali

– Animazione di strada

– Mercato delle pulci (quasi 100 espositori)

– Artigianato

– Artisti

– Giochi per bambini di tutte le età

– Produzione di succo di mela all’antica

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni,

Espanol :

Cada año, la bucólica aldea de Fresnois, en la región francesa del Mosa, celebra las manzanas el cuarto domingo de septiembre. Nos vemos allí el 28 de septiembre de 2025.

Abierto de 8.00 a 18.00 h. y concierto de 18.00 a 22.30 h. para celebrar la 10ª edición

La entrada cuesta 1? para los niños mayores de 12 años.

Programa del día

– Productos locales de productores locales

– Animación de calle

– Rastro (cerca de 100 expositores)

– Artesanía

– Artistas

– Juegos para niños de todas las edades

– Elaboración de zumo de manzana a la antigua usanza

No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información,

