Frespech en Rose Frespech

Frespech en Rose Frespech samedi 4 octobre 2025.

Frespech en Rose

Le bourg Frespech Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Frespech en rose.

Animations

8h marche rose 12 km. RDV devant la salle des fêtes, point de ravitaillement à l’église de Calhavet 5€ par personne.

9h-19h Structure gonflable gratuit. Maquillage pour enfants 5€.

9h-17h30 Marché artisanal et producteurs. Artisants, créateurs, producteurs et stands gourmands.

9h-17h30 Thérapeutes bien-être et médecine douce. Massages, socio-coiffure, sophrologie, naturopathie, huiles essentielles, psycho généalogie etc..

9h, 15h30 Atelier yoga avec Clara DUNOYER.

11h Séance collective de sophrologie 10€.

14h-17h Animation VTT par le Club Escapade (venir avec votre VTT)- gratuit

14h Concours de pétanque. RDV au boulodrome, doublette 5€ par personne.

17h Tirage de la tombola

Atelier pour petits et grands.

Atelier familiale de reconnaissance des plantes et propriétés, mosaïque etc..

Conférences:

10h et 14h30 gratuit .

Le bourg Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 23 87 45

English : Frespech en Rose

Frespech in pink.

Entertainment:

8 a.m.: 12 km pink walk. Meet in front of the community center, refreshment point at the Calhavet church €5 per person.

9 a.m.-7 p.m.: Inflatable structure free. Face painting for children €5.

9 a.m.-5:30 p.m.: Craft and producers’ market.

German : Frespech en Rose

Frespech in rosa.

Animationen:

8 Uhr: 12 km rosa Wanderung. Treffpunkt vor dem Festsaal, Verpflegungsstelle an der Kirche von Calhavet 5? pro Person.

9h-19h: Hüpfburg kostenlos. Schminken für Kinder 5?

9-17.30 Uhr: Kunsthandwerker- und Bauernmarkt.

Italiano :

Frespech in rosa.

Attività:

ore 8: passeggiata rosa di 12 km. Punto d’incontro davanti alla Salle des fêtes, punto di ristoro presso la chiesa di Calhavet 5? a persona.

9.00-19.00: Struttura gonfiabile gratuita. Pittura del viso per bambini 5?

9.00-17.30: Mercato dell’artigianato e dei produttori.

Espanol : Frespech en Rose

Frespech en rosa.

Actividades:

8h: marcha rosa de 12 km. Punto de encuentro frente a la salle des fêtes, punto de avituallamiento en la iglesia de Calhavet 5? por persona.

de 9.00 a 19.00: estructura hinchable gratis. Pintura de caras para niños de 5 años.

de 9.00 a 17.30 h: Mercado de artesanía y productores.

