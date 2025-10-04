Frespech en Rose Frespech
Frespech en Rose Frespech samedi 4 octobre 2025.
Frespech en Rose
Le bourg Frespech Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Frespech en rose.
Animations
8h marche rose 12 km. RDV devant la salle des fêtes, point de ravitaillement à l’église de Calhavet 5€ par personne.
9h-19h Structure gonflable gratuit. Maquillage pour enfants 5€.
9h-17h30 Marché artisanal et producteurs.
Frespech en rose.
Animations
8h marche rose 12 km. RDV devant la salle des fêtes, point de ravitaillement à l’église de Calhavet 5€ par personne.
9h-19h Structure gonflable gratuit. Maquillage pour enfants 5€.
9h-17h30 Marché artisanal et producteurs. Artisants, créateurs, producteurs et stands gourmands.
9h-17h30 Thérapeutes bien-être et médecine douce. Massages, socio-coiffure, sophrologie, naturopathie, huiles essentielles, psycho généalogie etc..
9h, 15h30 Atelier yoga avec Clara DUNOYER.
11h Séance collective de sophrologie 10€.
14h-17h Animation VTT par le Club Escapade (venir avec votre VTT)- gratuit
14h Concours de pétanque. RDV au boulodrome, doublette 5€ par personne.
17h Tirage de la tombola
Atelier pour petits et grands.
Atelier familiale de reconnaissance des plantes et propriétés, mosaïque etc..
Conférences:
10h et 14h30 gratuit .
Le bourg Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 23 87 45
English : Frespech en Rose
Frespech in pink.
Entertainment:
8 a.m.: 12 km pink walk. Meet in front of the community center, refreshment point at the Calhavet church €5 per person.
9 a.m.-7 p.m.: Inflatable structure free. Face painting for children €5.
9 a.m.-5:30 p.m.: Craft and producers’ market.
German : Frespech en Rose
Frespech in rosa.
Animationen:
8 Uhr: 12 km rosa Wanderung. Treffpunkt vor dem Festsaal, Verpflegungsstelle an der Kirche von Calhavet 5? pro Person.
9h-19h: Hüpfburg kostenlos. Schminken für Kinder 5?
9-17.30 Uhr: Kunsthandwerker- und Bauernmarkt.
Italiano :
Frespech in rosa.
Attività:
ore 8: passeggiata rosa di 12 km. Punto d’incontro davanti alla Salle des fêtes, punto di ristoro presso la chiesa di Calhavet 5? a persona.
9.00-19.00: Struttura gonfiabile gratuita. Pittura del viso per bambini 5?
9.00-17.30: Mercato dell’artigianato e dei produttori.
Espanol : Frespech en Rose
Frespech en rosa.
Actividades:
8h: marcha rosa de 12 km. Punto de encuentro frente a la salle des fêtes, punto de avituallamiento en la iglesia de Calhavet 5? por persona.
de 9.00 a 19.00: estructura hinchable gratis. Pintura de caras para niños de 5 años.
de 9.00 a 17.30 h: Mercado de artesanía y productores.
L’événement Frespech en Rose Frespech a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Fumel Vallée du Lot