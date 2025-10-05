Fresque à la romaine Atelier famille place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Fresque à la romaine Atelier famille place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier dimanche 5 octobre 2025.
Fresque à la romaine Atelier famille
place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 15:30:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
À l’aide de pigments naturels, reproduisez un motif antique jurassien sur un enduit à la chaux, à la manière d’un peintre gallo-romain.
Atelier famille à partir de 8 ans, enfant accompagné. .
place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
English : Fresque à la romaine Atelier famille
German : Fresque à la romaine Atelier famille
Italiano :
Espanol :
L’événement Fresque à la romaine Atelier famille Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-07-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)