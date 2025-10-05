Fresque à la romaine Atelier famille place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Gratuit

Début : 2025-10-05 15:30:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

À l’aide de pigments naturels, reproduisez un motif antique jurassien sur un enduit à la chaux, à la manière d’un peintre gallo-romain.

Atelier famille à partir de 8 ans, enfant accompagné. .

place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

