Fresque architecturale participative Médiathèque des Encres Saint-Amand-les-Eaux

Fresque architecturale participative 20 et 21 septembre Médiathèque des Encres Nord

En accès libre en continu aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. Matériel fourni.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

A l’occasion de la 42e édition des Journées du Patrimoine, (re)découvrez le patrimoine local en collaborant à la création d’une fresque collective. Munis de feutres et de pochoirs, inspirés de reproductions anciennes de bâtiments, dessinez avec nous un nouveau paysage amandinois inattendu !

Médiathèque des Encres Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Faubourg de Tournai Nord Hauts-de-France http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr

