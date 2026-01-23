Fresque bas carbone pour enfants au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

Fresque bas carbone pour enfants au 3ème Lieu

Flaugnac 69 impasse du Château Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – 55 EUR

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

Atelier ludique et participatif destiné aux enfants proposant une fresque collective autour des modes de vie bas carbone

Atelier ludique et participatif destiné aux enfants proposant une fresque collective autour des modes de vie bas carbone. Conçu comme un jeu coopératif, l’atelier invite les participants à réfléchir à des manières de vivre plus respectueuses de l’environnement, sans culpabilisation, tout en stimulant la curiosité et l’imagination. L’approche pédagogique met en avant des actions positives et accessibles adaptées au jeune public.

Flaugnac 69 impasse du Château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr

A fun, participatory workshop for children featuring a collective fresco on low-carbon lifestyles

