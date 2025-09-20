Fresque Collaborative avec Grégory Korzeniowski Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge

Fresque Collaborative avec Grégory Korzeniowski Samedi 20 septembre, 10h00, 13h00, 16h00 Pôle Culturel Henri Lafitte Nord

Gratuit, tout public, sans réservation

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Grâce au talentueux Gregory Korzeniowski, réveillez l’artiste qui est en vous, exprimez votre créativité en cet événement unique où vous pourrez aider à la création d’une fresque collaborative sur la parvis de pôle Lafitte !

Marquez le patrimoine de votre empreinte et apportez votre petite touche personnelle à une grande œuvre commune !

Samedi 20 septembre

Création par 3 séances de 2h chacune

10-12/13h-15h/16h-18h

Cour du Pôle culturel Henri Lafitte

En cas de pluie, rendez-vous à la Porte de Mons, Place Vauban

Pôle Culturel Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

Grégory Korzeniowski