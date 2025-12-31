Fresque collaborative avec Julie Michelin Vie du citoyen Rennes 7 et 8 février 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Atelier créatif en continu « Sous les algues, la couleur ».

Julie Michelin, autrice et illustratrice de bandes dessinées, propose aux enfants de se plonger dans le monde marin en s’inspirant de son album Algues. Munis de pinceaux et de couleurs, ils contribuent à l’élaboration d’une fresque collective.

Dès 5 ans – L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T19:00:00.000+01:00

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



