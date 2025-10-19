Fresque collaborative Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge

Fresque collaborative Dimanche 19 octobre, 14h00 Porte de Mons, Place Vauban

Entrée libre et gratuite

2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Grâce au talentueux Grégory Korzeniowski, réveillez l’artiste qui est en vous, exprimez votre créativité lors de cet événement unique où vous pourrez aider à la création d’une fresque collaborative à la Porte de Mons.

Marquez le patrimoine de votre empreinte et apportez votre petite touche personnelle à une grande œuvre commune !

Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

©Ville de Maubeuge