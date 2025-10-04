Fresque collective avec du matériel de récupération Bibliothèque de Pont de Ruan Pont-de-Ruan

gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fresque collective avec du papier déchiré, découpé et collé représentant le Pont de Ruan imaginaire. Chaque personne pourra participer le temps de son choix et sur le morceau de son choix.

Bibliothèque de Pont de Ruan 8 Rue des Vallées 37260 Pont de Ruan Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247732111 Bibliothèque intercommunale .

Accueil tout public, lectures, accueil de classes, animations Parking à proximité

