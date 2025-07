Fresque collective avec Pepe Martini Bibliothèque Antipode Rennes

Fresque collective avec Pepe Martini Bibliothèque Antipode Rennes vendredi 21 novembre 2025.

Fresque collective avec Pepe Martini Bibliothèque Antipode Rennes Vendredi 21 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dans une ambiance ludique et conviviale, réalisez, par groupe, des planches de BD en vue de la création d’une fresque collective.

Quelques défis seront parsemés et les artistes seront là pour vous accompagner dans cette création collective ! Pas besoin de savoir dessiner, seule votre curiosité est essentielle.

Un atelier accompagné par Zanzim, Jop, Stéphanie Lussat et Vincent Normant de l’atelier Pepe Martini.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T21:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70