Fresque collective, Mediathèque de Wavrin, Wavrin

Informations pratiques

Fresque collective Samedi 3 octobre, 09h30, 14h00 Mediathèque de Wavrin Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Petits et grands pourront tout au long de la journée apporter leur contribution créative à la réalisation d’un fresque collective aux couleurs du Sud

Mediathèque de Wavrin rue Roger Salengro wavrin Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-wavrin.fr »}]

Petits et grands créent ensemble une œuvre collective

freepik