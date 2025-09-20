Fresque de Fernand Kayser Mulhouse

125 rue de Bâle Mulhouse Haut-Rhin

Découvrez la fresque de Fernand Kayser mettant la cité à l’honneur et rencontrez l’artiste. Il a choisi de s’inspirer de lieux forts en souvenirs pour les habitants des endroits de fête, de culture et de rencontres. Un voyage dans le Mulhouse populaire d’hier qui continue de façonner la ville d’aujourd’hui. 0 .

125 rue de Bâle Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

