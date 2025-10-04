Fresque de fleurs à la manière de Murakami Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux
Décorez la bibliothèque en réalisant les fleurs de l’artiste.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr/
Biblis en folie 2025
© Flowers, Takashi Murakami, 2018 (détail)