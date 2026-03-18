Fresque de la biodiversité

Cossé-en-Champagne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Atelier biodiversité

Venez réaliser un atelier autour de la biodiversité et de ses apports, des causes et des conséquences de son érosion, de l’interdépendance des espèces, alors que le vivant connaît une vitesse d’extinction sans précédent.

Accessible aux PMR.

Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement .

Cossé-en-Champagne 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56

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English :

Biodiversity workshop

L’événement Fresque de la biodiversité Cossé-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53