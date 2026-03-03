Fresque de la biodiversité

Cossé-en-Champagne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

Venez réaliser un atelier autour de la biodiversité et de ses apports, des causes et des conséquences de son érosion, de l’interdépendance des espèces, alors que le vivant connaît une vitesse d’extinction sans précédent.

Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement 02 43 02 97 56. .

Cossé-en-Champagne 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

L’événement Fresque de la biodiversité Cossé-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-03 par SUD MAYENNE