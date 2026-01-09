Fresque de la biodiversité Médiathèque Louverné

Fresque de la biodiversité

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Que se cache-t-il derrière le mot biodiversité ? Quels sens et enjeux pour l’Humanité ? Découvrons ensemble la fresque de la biodiversité.

Public adulte à partir de 16 ans. Médiathèque. Sur inscription (nombre de places limité) auprès de Perrine Pigeon au 02 43 02 97 56 ou contact@mne53.fr

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56 contact@mne53.fr

English :

What lies behind the word biodiversity? What does it mean and what is at stake for humankind? Let’s discover the biodiversity fresco together.

For adults aged 16 and over. Media library. Registration (limited number of places) with Perrine Pigeon on 02 43 02 97 56 or contact@mne53.fr

