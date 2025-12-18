Fresque de la biodiversité Le Récif (deuxième étage) Marseille 1er Arrondissement

Fresque de la biodiversité

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique et coopératif qui a pour but de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la Biodiversité.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez

– le fonctionnement des écosystèmes,

– le rôle de la biodiversité pour l’humanité (services écosystémiques),

– les interactions avec les activités humaines,

– les menaces liées à son érosion.



Il apporte aux participant-es des connaissances scientifiques basées notamment sur le rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), ainsi qu’une ouverture vers des pistes de réflexion et des solutions collectives pour agir.



Participation à l’atelier Prix libre et conscient à partir de 0 €

Cet atelier est animé par Ariane Lenhardt (écologue paysagiste).

​ Atelier non accessible aux personnes à mobilité réduite (deuxième étage sans ascenseur). .

Le Récif (deuxième étage) 68 Rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Biodiversity Fresco is a fun, cooperative workshop designed to raise awareness of biodiversity issues.

