Fresque de la construction – Atelier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-10 18:00 – 21:30

Gratuit : non 5 € à 40 € 5 € à 40 € Inscription : https://www.billetweb.fr/fresque-de-la-construction-nantes-fevrier Tout public, Adulte

Cet atelier ludique et coopératif est destiné aux particuliers qui sont porteurs de projet de construction ou de rénovation et aux professionnels du bâtiment. En équipe, les participants prennent conscience des impacts de la construction et intègrent des solutions bas carbone pour répondre efficacement aux enjeux du changement climatique grâce aux choix qu’ils pourront adopter dans le cadre de leurs projets. Aucune connaissance particulière sur le thème de la construction n’est requise pour participer à cet atelier.

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- https://www.billetweb.fr/fresque-de-la-construction-nantes-fevrier



