Fresque de la crue Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS samedi 22 novembre 2025.
Préparez-vous à affronter un
scénario rappelant la crue centennale de 1910 dans la peau
d’habitants. Cet atelier permet de comprendre l’évolution d’une crue centennale
et ses impacts, les dispositifs de protection, d’alerte et de gestion prévus
par les pouvoirs publics (préfecture de police de Paris, ville de Paris…),
ainsi que la manière de s’y préparer à son échelle et
de s’entraider entre voisin.es.
Conçue par les Volontaires de Paris
avec l’appui du Centre européen de prévention du risque inondation
(CEPRI) et de la Ville de Paris, la Fresque de la crue donne les
clés pour être préparé face aux risques d’inondation.
L’atelier est tout public et participatif, conçu sur le modèle des « fresques du climat ».
Découvrez les rouages d’une crue majeure et apprenez, en équipe, à réagir face à ce phénomène naturel, amplifié par les activités humaines, qui pourrait bouleverser la capitale.
Le samedi 22 novembre 2025
de 10h00 à 13h00
gratuit
Inscription à maison.asso.13@paris.fr ou au 01 56 61 77 60
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS
https://www.facebook.com/MVAC13/