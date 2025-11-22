Fresque de la crue Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Préparez-vous à affronter un

scénario rappelant la crue centennale de 1910 dans la peau

d’habitants. Cet atelier permet de comprendre l’évolution d’une crue centennale

et ses impacts, les dispositifs de protection, d’alerte et de gestion prévus

par les pouvoirs publics (préfecture de police de Paris, ville de Paris…),

ainsi que la manière de s’y préparer à son échelle et

de s’entraider entre voisin.es.

Conçue par les Volontaires de Paris

avec l’appui du Centre européen de prévention du risque inondation

(CEPRI) et de la Ville de Paris, la Fresque de la crue donne les

clés pour être préparé face aux risques d’inondation.

L’atelier est tout public et participatif, conçu sur le modèle des « fresques du climat ».

Découvrez les rouages d’une crue majeure et apprenez, en équipe, à réagir face à ce phénomène naturel, amplifié par les activités humaines, qui pourrait bouleverser la capitale.

Le samedi 22 novembre 2025

de 10h00 à 13h00

gratuit

Inscription à maison.asso.13@paris.fr ou au 01 56 61 77 60

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS

https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/