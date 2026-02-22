Fresque de la diversité Open Lande Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 18:00 – 21:30

Gratuit : non Minimum 5 euros, puis selon situation Billet en participation consciente à partir de 5 euros Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

La Fresque de la Diversité est faite pour prendre conscience, dialoguer et comprendre les mécanismes et enjeux de la discrimination. D?ans un cadre bienveillant et constructif, vous allez, en groupe, reconstituer un processus logique en vous appuyant sur un ensemble de cartes-notion.Les cartes sont successivement distribuées en lot, avec entre chaque lot un mini jeu qui met en lumière une notion clef. L?’atelier est pédagogique et se veut un espace de dialogue constructif et apprenant, vous avez le droit de vous poser des questions et de ne pas savoir ! PARTICIPANT.ESAucun prérequis n’est nécessaire pour participer à l’atelier*** Notez toutefois que l’atelier n’est pas conçu pour être à la portée de participant·es collège et lycée *** LIEUL’atelier se déroule à Open Land, 10 rue de l’île Mabon, 44 000 NantesLa salle qui accueille cet atelier est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). TARIFS et BILLETSLe montant demandé a minima confirme votre engagement et donc la tenue de la session. Une contribution supplémentaire peut être versée en conscience :- à un projet/une organisation qui lutte contre les discriminations et pour la promotion de la diversité,- à l’animatrice de la session. LICENCEL?a Fresque de la Diversité est un atelier co-créé par Belugames & l’Essec Business School.

Open Lande Île de Nantes Nantes 44200

