FRESQUE DE LA FINANCE Castries

Participez à la Fresque de la Finance pour démystifier le fonctionnement du système financier, comprendre ses dérives, et identifier des leviers d’action à l’échelle individuelle et collective !

Lorsqu’on pense aux petits gestes qu’on peut facilement faire pour la planète, on ne pense pas forcément toujours au côté financier. Or, notre argent travaille à la banque et l’impact carbone de ce système entier est énorme !

Rejoignez-nous pour cet atelier ludique pour décortiquer ensemble ce vaste sujet ! Attention place très limitée !

Gratuit sur Inscription .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Take part in the Fresque de la Finance to demystify the workings of the financial system, understand its excesses, and identify levers for action on an individual and collective scale!

German :

Nehmen Sie an der Freske der Finanzwelt teil, um die Funktionsweise des Finanzsystems zu entmystifizieren, seine Auswüchse zu verstehen und Handlungsmöglichkeiten auf individueller und kollektiver Ebene zu identifizieren!

Italiano :

Partecipate al Fresque de la Finance per demistificare il funzionamento del sistema finanziario, comprenderne gli abusi e individuare le leve per agire a livello individuale e collettivo!

Espanol :

Participe en el Fresco de las Finanzas para desmitificar el funcionamiento del sistema financiero, comprender sus abusos e identificar las palancas de actuación a nivel individual y colectivo

