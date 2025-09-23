Fresque de la Finance Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris

Fresque de la Finance Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris mardi 23 septembre 2025.

La Fresque de la Finance a pour objectif de :

Démystifier le système financier. Pour pouvoir agir collectivement, il nous faut d’abord mieux comprendre comment il fonctionne

Sensibiliser aux impacts du système financier en faisant réfléchir sur les dérives (imbrication entre système économique, système financier et système Terre)

Prendre conscience du pouvoir de son épargne et avoir les clés pour agir au titre individuel et collectif

La Fresque de la Finance a pour mission de sensibiliser au rôle de la finance pour la transition socio-écologique et de faire réfléchir le citoyen sur les leviers d’action, à son échelle et quel que soit son niveau de connaissance initial, et à une échelle collective.

Le mardi 23 septembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

