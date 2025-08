Fresque de la forêt au Jardin21 Jardin21 Paris

Fresque de la forêt au Jardin21 Jardin21 Paris mercredi 17 septembre 2025.

Vous jouerez en équipe, afin de mieux comprendre les causes et les conséquences de la déforestation, mais aussi comment agir à l’échelle individuelle et collective pour limiter notre impact sur les forêts !

L’évènement se déroule de 18h30 à 21h30 et le Jardin21 est ouvert de 12h à minuit.

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 3 avril au 28 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit !

La Fresque de la Forêt, un atelier ludique et coopératif pour se former aux enjeux liés à la préservation des forêts.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 18h30 à 21h30

payant

Tout public.

Jardin21 12a, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris