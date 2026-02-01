Fresque de la migration La Maison des Canaux Paris

Animée par Kabubu, la Fresque de la Migration est un atelier ludique et collaboratif. Grâce à un jeu de cartes, les participant·es retracent le parcours géographique et administratif d’une personne exilée, de son pays d’origine à son arrivée en France.

La Fresque de la Migration, c’est aussi un moment de rencontre et de partage, pour déconstruire les préjugés et changer de regard sur les parcours migratoires et l’accueil en France et en Europe.

Le mardi 17 février 2026

de 18h30 à 21h00

gratuit

L’atelier vous est proposé avec un tarif libre et conscient.

Public adultes.

La Maison des Canaux 6, quai de Seine 75019 Paris

