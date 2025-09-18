Fresque de la Mobilité à la Maison de La Région à Figeac Figeac
Fresque de la Mobilité à la Maison de La Région à Figeac
Place de la Gare Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-18 18:30:00
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Fresque de la mobilité animée par Lucioles.
Place de la Gare Figeac 46100 Lot Occitanie luciolesfigeac@gmail.com
English :
Mobility fresco animated by Lucioles.
German :
Von Lucioles animiertes Fresko zur Mobilität.
Italiano :
Affresco di mobilità animato da Lucioles.
Espanol :
Fresco de movilidad animado por Lucioles.
