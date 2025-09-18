Fresque de la Mobilité à la Maison de La Région à Figeac Figeac

Place de la Gare Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Fresque de la mobilité animée par Lucioles.

Place de la Gare Figeac 46100 Lot Occitanie luciolesfigeac@gmail.com

English :

Mobility fresco animated by Lucioles.

German :

Von Lucioles animiertes Fresko zur Mobilität.

Italiano :

Affresco di mobilità animato da Lucioles.

Espanol :

Fresco de movilidad animado por Lucioles.

