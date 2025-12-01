Fresque de la montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Fresque de la montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Atelier ludique et collaboratif pour permettre aux pratiquant·es de l’alpinisme de mieux appréhender les enjeux du dérèglement climatique en montagne. Venez co-construire une nouvelle approche de la pratique, qui soit à la fois désirable et respectueuse de nos montagnes ! Informations et inscription www.maisondelamontagne.org.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

A fun, collaborative workshop to help mountaineers better understand the challenges of climate change in the mountains. Come and co-construct a new approach to mountaineering that is both desirable and respectful of our mountains! Information and registration: www.maisondelamontagne.org.

